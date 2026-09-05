Флавио Бриаторе назвал главную цель «Альпин» на Гран-при Италии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, в которой Пьер Гасли завоевал первый поул в карьере, и заявил, что команда нацелена на победу в гонке, а попадание в тройку или четвёрку является достижимой задачей.

«Я сказал Санчесу [технический директор «Альпин»], что мы всего в 0,1 секунды от того, чтобы выиграть поул. И что команда сможет это сделать. Мы здорово поработали со слипстримами. Пьер Гасли отлично справился со своей задачей, как и Франко Колапинто. Мы держались в группе лидеров на протяжении всей квалификации и знали, что конкурентоспособны.

Цель на завтрашнюю гонку? Победа. В любом случае попадание в топ-3 или топ-4 должно быть достижимо. При этом, когда вы находитесь в процессе строительства команды, такие результаты становятся для коллектива отличным импульсом и придают всем уверенности. Это значит, что мы становимся лучше, а команда возвращается на трассу и чувствует себя уверенно», — приводит слова Бриаторе портал Formula Passion.