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Алонсо — о ГП Италии: это уже не «Храм скорости», в Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч

Алонсо — о ГП Италии: это уже не «Храм скорости», в Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо, рассуждая о положении команды на проходящем Гран-при Италии, критично высказался о трассе в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Это уже не «Храм скорости». В Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч, в Будапеште — до 355 км/ч… здесь — до 312 км/ч.

Некоторые трассы будут лучше, хотя мы находимся в конце решётки. И я не переживаю об этом. Если появится возможность набрать очко, замечательно. Это не повлияет на наш настрой и желание стать лучше в 2027 году», — приводит слова Алонсо издание Marca.

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