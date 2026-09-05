Алонсо — о ГП Италии: это уже не «Храм скорости», в Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо, рассуждая о положении команды на проходящем Гран-при Италии, критично высказался о трассе в Монце.

«Это уже не «Храм скорости». В Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч, в Будапеште — до 355 км/ч… здесь — до 312 км/ч.

Некоторые трассы будут лучше, хотя мы находимся в конце решётки. И я не переживаю об этом. Если появится возможность набрать очко, замечательно. Это не повлияет на наш настрой и желание стать лучше в 2027 году», — приводит слова Алонсо издание Marca.

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