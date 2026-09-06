Ральф Шумахер оценил шансы Гасли на победу в Гран-при Италии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил сомнение, что пилоту «Альпин» Пьеру Гасли удастся превратить поул в Монце в победу на Гран-при Италии.

«Что ж, при нормальных обстоятельствах, думаю, у него не получится удержать темп в рамках всей дистанции просто потому, что его шины очень быстро износятся. Но посмотрим. Это Монца, здесь нет ничего невозможного. Завтра будет жарко.

К сожалению, без дождя. Что ж, повезло. В Монце все работает по своим правилам. Помним, что здесь очень хорошо выступают эффективные болиды. Мы даже не рассматривали «Альпин» как серьёзного претендента. Гасли сотворил невероятное. Выиграет ли он гонку? Нет», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.