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Берман оценил скорость обновлённого болида в квалификации Гран-при Италии

Берман оценил скорость обновлённого болида в квалификации Гран-при Италии
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Пилот «Хааса» Оливер Берман подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, отметив, что остался доволен скоростью обновлённого болида. 21-летний британский гонщик показал 12-е время.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Очень рад, что мы могли хотя бы задуматься, чтобы побороться за попадание в третий сегмент квалификации на этой трассе, получить шанс достичь такого результата. Разница в работе болида до обновления и после — просто день и ночь, так что я горжусь нашей командой. Ведь команда в этот уикенд привезла обновления, которые работают просто фантастически. Мы давно их ждали», — приводит слова Оливера Бермана Motorsport-Magazine.

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