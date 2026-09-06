Берман оценил скорость обновлённого болида в квалификации Гран-при Италии

Пилот «Хааса» Оливер Берман подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, отметив, что остался доволен скоростью обновлённого болида. 21-летний британский гонщик показал 12-е время.

«Очень рад, что мы могли хотя бы задуматься, чтобы побороться за попадание в третий сегмент квалификации на этой трассе, получить шанс достичь такого результата. Разница в работе болида до обновления и после — просто день и ночь, так что я горжусь нашей командой. Ведь команда в этот уикенд привезла обновления, которые работают просто фантастически. Мы давно их ждали», — приводит слова Оливера Бермана Motorsport-Magazine.