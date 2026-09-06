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Гасли рассказал, как сыграл с Расселлом в шахматы перед победой в квалификации ГП Италии

Гасли рассказал, как сыграл с Расселлом в шахматы перед победой в квалификации ГП Италии
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли, завоевавший первый поул в карьере на Гран-при Италии, рассказал, что перед квалификацией обыграл Джорджа Расселла в шахматы, что придало ему уверенности.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

— Очень хорошо, Пьер. Последний вопрос от меня. Расскажите нам об этой шахматной партии, которую вы упомянули ранее, с Джорджем.
— Ну, я имею в виду, со вчерашнего брифинга я понял, что он одержим шахматами. Я тоже одержим шахматами. У нас в паддоке есть несколько гонщиков, которые одержимы этим. Итак, мы обменялись идентификаторами на Chess.com, и у нас была небольшая игра, одна вчера, другая продолжилась сегодня. И я должен сказать, что перед квалификацией я чувствовал себя довольно уверенно, потому что забирал фигуру за фигурой.

И, да, опять же, ради забавной истории, Бен сказал мне: «Ну, ты обыгрываешь Джорджа здесь, но он обыграет тебя через несколько минут». Я ответил: «Да пошёл ты». Оказалось, что всё сработало хорошо. Так что да, было весело. Думаю, мы очень конкурентоспособны, и будь то на трассе или за её пределами, мы должны находить наши маленькие битвы везде, где можем, — сказал Гасли на пресс-конференции после квалификации.

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