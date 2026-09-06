Вассёр оценил выступление «Феррари» в квалификации Гран-при Италии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Италии Формулы-1. Монегаск Шарль Леклер занял четвёртое место, а британец Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

«Случиться может всё. Но мы знали, что будет очень сложно одолеть [Джорджа] Расселла, которому Кими [Антонелли] раздал слипстрим. Мы ожидали, что Макс [Ферстаппен], которого мы старались оставить позади, попытается воспользоваться тем же. Мы также понимали, что в Монце, несмотря на всю поддержку фанатов, нам будет очень трудно из-за конфигурации трассы. В любом случае мы начнём гонку с третьего и четвёртого места – это неплохой вариант для завтрашней гонки. Во втором сегменте мы решили начать первую попытку на использованных шинах, но затем – во время второй попытки – у нас возникла проблема с батареей.

Мы едва не вылетели из сессии. Это стало для нас удачным предупреждением. К счастью, нам удалось пройти дальше. Было близко, 10 машин уместились в пределах двух сотых – мы оказались на грани. В случае со слипстримом здесь есть два варианта. Либо вы едете со всем пелотоном, получаете от этого выгоду на прямых, но сталкиваетесь с негативным эффектом в пово