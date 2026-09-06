Лакорте одержал первую победу в Формуле-3 на этапе в Монце, лидер чемпионата Слейтер сошёл

Пилот DAMS Lucas Oil Никола Лакорте пересёк финишную черту первым в гонке Формулы-3, которая прошла в рамках Гран-при Италии в Монце, и одержал свою дебютную победу в серии. Это также первый подиум итальянца в первенстве.
Гонка Формулы-3 (топ-10):
1. Никола Лакорте (DAMS Lucas Oil) — 22 круга.
2. Туукка Тапонен (MP Motorsport) +0.7 сек.
3. Таито Като (ART Grand Prix) +2.2.
4. Йеван Дэвид (AIX Racing) +4.0.
5. Канато Ли (ART Grand Prix) +4.4.
6. Хию Ямакоси (Van Amersfoort Racing) +6.2.
7. Ноа Стрёмстед (Trident) +6.9.
8. Уго Угочукву (Campos Racing) +7.2.
9. Энцо Делиньи (Van Amersfoort Racing) +8.8.
10. Джеймс Уортон (Prema Racing) +9.3.
Лидер чемпионата и юниор «Ауди» Фредди Слейтер, который стартовал с поула, был вынужден сойти с дистанции из-за оторвавшегося колеса.