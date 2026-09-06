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Окончательная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Италии Формулы-1
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Предлагаем вашему вниманию окончательную стартовую решётку на гонку Гран-при Италии Формулы-1 6 сентября в Монце. Андреа Кими Антонелли и Алекс Албон из-за штрафов за получение сверхлимитных элементов силовой установки стартуют с двух последних позиций. Фернандо Алонсо и Лиам Лоусон из-за изменения конфигураций машин в режиме закрытого парка начнут гонку с пит-лейна. Гонка стартует в 16:00 мск.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

Формула-1. Гран-при Италии. Окончательная стартовая решётка

1. Пьер Гасли («Альпин»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Франко Колапинто («Альпин»).
8. Ландо Норрис («Макларен»).
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
10. Габриэл Бортолето («Ауди»).
11. Оливер Берман («Хаас»).
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
13. Карлос Сайнс-младший («Уильямс»).
14. Эстебан Окон («Хаас»).
15. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).
16. Валттери Боттас («Кадиллак»).
17. Серхио Перес («Кадиллак»).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
20. Алекс Албон («Уильямс»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — старт с пит-лейна
22. Лиам Лоусон («Ред Булл») — старт с пит-лейна

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