«Макларен» мог справиться лучше». Стелла — о результатах квалификации ГП Италии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, отметив, что команда могла выступить лучше.

«Я бы сказал, что мы хорошо справились с точки зрения времени круга. Как и во втором сегменте, когда наши машины заняли первые две строчки за счёт того, что мы правильно расположили их на трассе с точки зрения получения слипстрима – и Оскар и Ландо отлично справились. Но даже так случился инцидент с блокировкой соперника. Когда речь заходит о грамотном исполнении, то дело не ограничивается одной лишь чистой скоростью, здесь важно учитывать несколько факторов. В первой попытке в третьем сегменте наши болиды заняли удачное положение для получения слипстрима.

Однако у Ландо было слишком сильное отставание от ехавшей впереди машины. Не помню точно, но, по-моему, мы потеряли часть времени в некоторых поворотах. Опять же, наше исполнение оказалось не самым удачным. С другой стороны, Оскар проехал отличный круг. Затем на финальной попытке мы оказались впереди всего пелотона. У нас возникли некоторые проблемы с батареей, а в Монце каждый процент энергии стоит очень много времени. Наконец, в первом повороте проблема возникла у Оскара, когда он заблокировал шины. В целом нам не удалось достичь желаемого сразу в