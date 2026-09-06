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«Макларен» мог справиться лучше». Стелла — о результатах квалификации ГП Италии

«Макларен» мог справиться лучше». Стелла — о результатах квалификации ГП Италии
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги квалификации Гран-при Италии, отметив, что команда могла выступить лучше.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Квалификация
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:21.786
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.060
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.180

«Я бы сказал, что мы хорошо справились с точки зрения времени круга. Как и во втором сегменте, когда наши машины заняли первые две строчки за счёт того, что мы правильно расположили их на трассе с точки зрения получения слипстрима – и Оскар и Ландо отлично справились. Но даже так случился инцидент с блокировкой соперника. Когда речь заходит о грамотном исполнении, то дело не ограничивается одной лишь чистой скоростью, здесь важно учитывать несколько факторов. В первой попытке в третьем сегменте наши болиды заняли удачное положение для получения слипстрима.

Однако у Ландо было слишком сильное отставание от ехавшей впереди машины. Не помню точно, но, по-моему, мы потеряли часть времени в некоторых поворотах. Опять же, наше исполнение оказалось не самым удачным. С другой стороны, Оскар проехал отличный круг. Затем на финальной попытке мы оказались впереди всего пелотона. У нас возникли некоторые проблемы с батареей, а в Монце каждый процент энергии стоит очень много времени. Наконец, в первом повороте проблема возникла у Оскара, когда он заблокировал шины. В целом нам не удалось достичь желаемого сразу в