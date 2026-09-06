15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо стартует с пит-лейна на ГП Италии из-за замены компонентов силовой установки

Алонсо стартует с пит-лейна на ГП Италии из-за замены компонентов силовой установки
Комментарии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Италии Формулы-1 в Монце после того, как команда установила на его болид новые компоненты силовой установки сверх разрешённого лимита.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Согласно документу, опубликованному ФИА, на машине испанца были заменены следующие элементы: мотор-генератор кинетический (MGU-K) — пятый в сезоне при разрешённых трёх, энергоаккумулятор (ES) — шестой, а также блок управляющей электроники (PU-CE) — шестой. Все замены были произведены без одобрения технического делегата, что является нарушением статьи B3.5.3 Спортивного регламента Формулы-1.

Материалы по теме
Алонсо — о ГП Италии: это уже не «Храм скорости», в Барселоне мы разгоняемся до 360 км/ч
Материалы по теме