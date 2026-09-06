Алонсо стартует с пит-лейна на ГП Италии из-за замены компонентов силовой установки

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо будет стартовать с пит-лейна в гонке Гран-при Италии Формулы-1 в Монце после того, как команда установила на его болид новые компоненты силовой установки сверх разрешённого лимита.

Согласно документу, опубликованному ФИА, на машине испанца были заменены следующие элементы: мотор-генератор кинетический (MGU-K) — пятый в сезоне при разрешённых трёх, энергоаккумулятор (ES) — шестой, а также блок управляющей электроники (PU-CE) — шестой. Все замены были произведены без одобрения технического делегата, что является нарушением статьи B3.5.3 Спортивного регламента Формулы-1.