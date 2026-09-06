Дюрксен выиграл гонку Ф-2 на Гран-при Италии, после финиша машина пилота сгорела

Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен одержал первую победу в сезоне в гонке Формулы-2 на Гран-при Италии, а его напарник Рафаэл Камара финишировал вторым, принеся команде дубль и существенно сократив отставание от лидера чемпионата Николы Цолова.
Гонка Формулы-2 (топ-10):
1. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 30 кругов.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +0.4 сек.
3. Ноэль Леон (Campos Racing) +4.6.
4. Джон Беннетт (Trident) +8.0.
5. Ритомо Мията (Hitech) +8.3.
6. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +9.3.
7. Никола Цолов (Campos Racing) +9.6.
8. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) +10.4.
9. Оливер Гёте (MP Motorsport) +14.2.
10. Нико Варроне (Van Amersfoort Racing) +15.1.
Отметим, сразу после финиша, когда Дюрксен направлялся в боксы, из его машины пошёл дым. Пилот остановился на обочине и мгновенно