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Дюрксен выиграл гонку Ф-2 на Гран-при Италии, после финиша машина пилота сгорела

Дюрксен выиграл гонку Ф-2 на Гран-при Италии, после финиша машина пилота сгорела
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Пилот «Инвикты» Йозуа Дюрксен одержал первую победу в сезоне в гонке Формулы-2 на Гран-при Италии, а его напарник Рафаэл Камара финишировал вторым, принеся команде дубль и существенно сократив отставание от лидера чемпионата Николы Цолова.

Формула-2 2026. Этап 10, Монца, Италия
Гран-при Италии. Основная гонка
06 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Окончено
1
Йозуа Дюрксен
Invicta Virtuosi Racing
51:05.855
2
Рафаэл Камара
Invicta Virtuosi Racing
+0.424
3
Ноэль Леон
Campos Racing
+4.647

Гонка Формулы-2 (топ-10):

1. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 30 кругов.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +0.4 сек.
3. Ноэль Леон (Campos Racing) +4.6.
4. Джон Беннетт (Trident) +8.0.
5. Ритомо Мията (Hitech) +8.3.
6. Алекс Данн (Rodin Motorsport) +9.3.
7. Никола Цолов (Campos Racing) +9.6.
8. Тасанапол Интрафувасак (ART Grand Prix) +10.4.
9. Оливер Гёте (MP Motorsport) +14.2.
10. Нико Варроне (Van Amersfoort Racing) +15.1.

Отметим, сразу после финиша, когда Дюрксен направлялся в боксы, из его машины пошёл дым. Пилот остановился на обочине и мгновенно