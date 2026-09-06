Феттель со слезами на глазах дал интервью после заезда на «Феррари» Шумахера

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель перед Гран-при Италии совершил демонстрационный круг на «Феррари» F2002 Михаэля Шумахера и признался, что испытывал смешанные чувства, но ощущал присутствие легендарного гонщика на протяжении всего круга.

«У меня смешанные чувства, потому что, с одной стороны, это такая прекрасная машина для пилотирования, но гораздо больше особенного в том, что это машина Михаэля. Его нет сегодня с нами, но я его ощущал во время этих кругов. Надеюсь, вы тоже слышали и ощущали его. Это потрясающе, спасибо за возможность. Я люблю гонки. Знаю, что я уже ушёл, но я всё ещё влюблён в этот спорт и мне есть до него дело. Мне есть дело до машин, до людей, до тифози, до болельщиков, которые делают этот спорт таким особым», — приводит слова Феттеля портал Crash.net.

Фото: Кадр из видео