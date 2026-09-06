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Хэмилтон назвал неделю в Монце самой загруженной в своей карьере

Хэмилтон назвал неделю в Монце самой загруженной в своей карьере
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон во время парада гонщиков перед Гран-при Италии Формулы-1 поделился впечатлениями от поддержки тифози на трассе в Монце, назвав эту неделю самой загруженной в своей карьере.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

— Льюис, очевидно, мы слышим крики за нами. Каково это — быть пилотом «Феррари» здесь, на трассе в Монце?
— Это просто безумно. Честно говоря, красный цвет повсюду. И энергия здесь не имеет себе равных. Это действительно красиво — видеть это, будучи гонщиком «Феррари».

— Как бы ты описал неделю в Монце для того, кто здесь никогда не был?
— Для каждого это по-своему, но для нас это безумно загруженная неделя. Очень-очень насыщенная. Как пилот «Феррари», это, безусловно, самая загруженная неделя, которую я могу назвать за всю свою карьеру. Но оно того стоило, знаете, — сказал Хэмилтон на параде пилотов.

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