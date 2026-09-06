Гран-при Италии остановлен после аварии Шарля Леклера
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на втором круге гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Монегаск потерял контроль над болидом в повороте «Параболика», когда боролся за четвёртое место с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.
Гонка была остановлена красными флагами. Пилот самостоятельно покинул болид после столкновения.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что одному из маршалов гонки даже пришлось помахать рукой, чтобы проверить состояние Леклера, так как удар болида Шарля в отбойник был весьма сильным.
По последним данным, пауза в гонке продлится минимум 15 минут, так как персоналу нужно отремонтировать барьеры.
На момент остановки гонки напарник Леклера британец Льюис Хэмилтон занимал восьмое место.