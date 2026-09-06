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Гран-при Италии остановлен после аварии Шарля Леклера

Гран-при Италии остановлен после аварии Шарля Леклера
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на втором круге гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Монегаск потерял контроль над болидом в повороте «Параболика», когда боролся за четвёртое место с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Гонка была остановлена красными флагами. Пилот самостоятельно покинул болид после столкновения.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что одному из маршалов гонки даже пришлось помахать рукой, чтобы проверить состояние Леклера, так как удар болида Шарля в отбойник был весьма сильным.

По последним данным, пауза в гонке продлится минимум 15 минут, так как персоналу нужно отремонтировать барьеры.

На момент остановки гонки напарник Леклера британец Льюис Хэмилтон занимал восьмое место.

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