Гран-при Италии остановлен после аварии Шарля Леклера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию на втором круге гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Монегаск потерял контроль над болидом в повороте «Параболика», когда боролся за четвёртое место с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

Гонка была остановлена красными флагами. Пилот самостоятельно покинул болид после столкновения.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что одному из маршалов гонки даже пришлось помахать рукой, чтобы проверить состояние Леклера, так как удар болида Шарля в отбойник был весьма сильным.

По последним данным, пауза в гонке продлится минимум 15 минут, так как персоналу нужно отремонтировать барьеры.

На момент остановки гонки напарник Леклера британец Льюис Хэмилтон занимал восьмое место.