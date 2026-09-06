«Ох, он получит от команды!» Петров — о том, что Леклер выдавливал Хэмилтона в Монце

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о действиях монегаска Шарля Леклера в отношении напарника по «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона на старте Гран-при Италии в Монце, назвав их неоправданными.

«Ох, Леклер получит от команды! Зачем было выдавливать Хэмилтона на выходе?!?» — написал Петров в своём телеграм-канале.

В первом повороте после старта Льюис вошёл по внутреннему радиусу бок о бок с Шарлем, но на выходе из шиканы монегаск не оставил своему напарнику места. Хэмилтону пришлось тормозить, из-за чего семикратный чемпион мира откатился с четвёртой позиции на восьмую.

Напомним, сам Леклер в конце второго круга попал в аварию, потеряв управление в «Параболике».