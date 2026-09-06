«Я невероятно расстроен, мне грустно». Шарль Леклер прокомментировал аварию в Монце
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер впервые высказался после своей аварии на Гран-при Италии в Монце, признавшись, что испытывает разочарование.
«Да, вы знаете, я невероятно расстроен, мне очень грустно. Смешанные и отрицательные эмоции», — сказал Леклер после аварии.
Напомним, монегаск потерял контроль над болидом в повороте «Параболика», когда боролся за четвёртое место с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри. Гонка была остановлена красными флагами. Пилот самостоятельно покинул болид после столкновения.
Ранее журналист Джулиано Дучесса сообщил, что гонщик улетел в отбойник на скорости 230 км/ч.
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