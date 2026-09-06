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Леклер улетел в отбойник в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка могла составить до 50G

Леклер улетел в отбойник в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка могла составить до 50G
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер улетел в отбойник во время гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка в момент аварии могла составлять до 50G, сообщает журналист Джулиано Дучесса на своей странице в соцсети X.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

По информации Дучессы, в медицинском центре подтвердили, что Леклер в порядке, несмотря на серьёзность аварии. Впоследствии Шарль действительно вышел к СМИ, чтобы дать комментарий о произошедшем.

Нельзя не отметить, что уикенд в Монце имеет для «Феррари» особое значение: в 2026 году исполняется 30 лет с момента перехода Шумахера в команду и 20 лет с момента его последней победы на Гран-при Италии. До возобновления гонки напарник Леклера занимал восьмое место.

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Леклер улетел в отбойник в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка могла составить до 50G
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