Леклер улетел в отбойник в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка могла составить до 50G

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер улетел в отбойник во время гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце на скорости 230 км/ч, перегрузка в момент аварии могла составлять до 50G, сообщает журналист Джулиано Дучесса на своей странице в соцсети X.

По информации Дучессы, в медицинском центре подтвердили, что Леклер в порядке, несмотря на серьёзность аварии. Впоследствии Шарль действительно вышел к СМИ, чтобы дать комментарий о произошедшем.

Нельзя не отметить, что уикенд в Монце имеет для «Феррари» особое значение: в 2026 году исполняется 30 лет с момента перехода Шумахера в команду и 20 лет с момента его последней победы на Гран-при Италии. До возобновления гонки напарник Леклера занимал восьмое место.

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