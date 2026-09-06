Антонелли выиграл домашний Гран-при Италии c 19-го места, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Монце завершилась гонка Гран-при Италии Формулы-1. Победителем стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 53 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +3.857.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14.718.
4. Ландо Норрис («Макларен») +19.056.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +19.253.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +24.655.
7. Пьер Гасли («Альпин») +27.351.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +45.136.
9. Франко Колапинто («Альпин») +47.353.
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +58.187.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1:05.187.
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1:06.187.
13. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +1:14.117.
14. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1:15.609.
15. Оливер Берман («Хаас») +1:18.958.
16. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
17. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +2 круга.
Шарль Леклер («Феррари») – сход.
Фернандо Алонсо («Астон Мар