Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, выигравшим Гран-при Италии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, сегодня, 6 сентября, выигравший гонку Гран-при Италии, установил историческое достижение. Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, победившим на домашнем этапе Формуле-1. Последним этого результата добивался Лудовико Скарфиотти, выигрывавший в 1966 году.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 53 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +3.857.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14.718.

4. Ландо Норрис («Макларен») +19.056.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +19.253.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +24.655.

7. Пьер Гасли («Альпин») +27.351.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +45.136.

9. Франко Колапинто («Альпин») +47.353.

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +58.187.