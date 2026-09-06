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Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на домашнем Гран-при Италии

Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на домашнем Гран-при Италии
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Не ожидал такого результата, невероятно, я так счастлив! Я и представить себе не мог, что займу первое место. Но мы справились, и я очень-очень рад. Момент выезда на гравий был немного пугающим. Место заканчивалось, но я решил, что смогу войти в поворот. И как только я коснулся гравия, машину просто понесло прямо. Я подумал, что потерял свой шанс. Но, к счастью, обошлось, мы сохранили высокий темп добились победы.

После второго рестарта я понял, что у меня есть шанс на победу. Но борьба с Джорджем была очень сложной — оторваться от соперника с таким мощным слипстримом непросто. Эта победа — мечта, ставшая явью. Я бы не смог добиться её без своей команды и своей семьи. Мы упорно работали ради этого, но сегодня расслабимся и отметим», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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