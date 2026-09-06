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Расселл: сразу понял, что Антонелли будет бороться за победу

Расселл: сразу понял, что Антонелли будет бороться за победу
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал второе место в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Поздравляю Кими, невероятный результат для него. В начале гонки я поглядывал на экраны и видел, что он идёт уже пятым, четвёртым… Я сразу понял, что он будет бороться за победу. Поначалу всё было хорошо, но ближе к концу шины стали изнашиваться. Фактически я проехал всю гонку на одном «харде». Я приму этот результат.

Уикенд прошёл куда позитивнее, чем последние этапы перед летним перерывом, именно этого я и хотел добиться. Разумеется, я бы предпочёл оказаться на первом месте, а не на втором. Если честно, я думал, что во время VSC мы оба останемся на трассе, и был удивлён, когда увидел, что Кими едет в боксы. В любом случае для нас обоих это была своего рода рулетка — никто в команде не знал, какая стратегия окажется лучше. Логично разделить стратегии между пилотами. Как бы то ни было, темп у Кими был великолепный», — приводит слова Рассела Sky Sports.

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