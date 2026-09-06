Джорджа Расселла освистали на подиуме Гран-при Италии

Курьёзный инцидент произошёл во время награждения Гран-при Италии Формулы-1. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, занявший второе место, был освистан зрителями.
Напомним, исход гонки решился на последних кругах в борьбе между Расселлом и его напарником Андреа Кими Антонелли, по ходу которой итальянец случайно выехал в гравий, едва не сорвав выступление.
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка (топ-10):
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 53 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +3.857.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14.718.
4. Ландо Норрис («Макларен») +19.056.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +19.253.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +24.655.
7. Пьер Гасли («Альпин») +27.351.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +45.136.
9. Франко Колапинто («Альпин») +47.353.
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +58.187.
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