Джорджа Расселла освистали на подиуме Гран-при Италии

Курьёзный инцидент произошёл во время награждения Гран-при Италии Формулы-1. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, занявший второе место, был освистан зрителями.

Напомним, исход гонки решился на последних кругах в борьбе между Расселлом и его напарником Андреа Кими Антонелли, по ходу которой итальянец случайно выехал в гравий, едва не сорвав выступление.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 53 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +3.857.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14.718.

4. Ландо Норрис («Макларен») +19.056.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +19.253.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +24.655.

7. Пьер Гасли («Альпин») +27.351.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +45.136.

9. Франко Колапинто («Альпин») +47.353.

10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +58.187.