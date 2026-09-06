Ферстаппен: старался бороться с лидерами, но соперники слишком быстры для нас

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

«Борьбы было много, я часто шёл в атаку, в том числе по внешней траектории. На отрезке между вторым и четвёртым поворотом у нас возникали проблемы с энергией. В целом максимальная скорость сегодня не была нашей сильной стороной. Я старался бороться в группе лидеров как можно дольше, но соперники оказались слишком быстры для нас. Поэтому мне и приходилось идти в атаку — и в какой-то момент я промахнулся. После этого просто ехал в своём темпе. Рад занять третье место и вновь подняться на подиум», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.