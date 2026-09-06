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«Лучше и быть не может». Нико Росберг оценил выступление Антонелли на Гран-при Италии

«Лучше и быть не может». Нико Росберг оценил выступление Антонелли на Гран-при Италии
Комментарии

Чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик немец Нико Росберг прокомментировал победу пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Мы должны признать, что гонка, которую он провёл, первый круг, второй старт – всё это было идеально. Его скорость, то, как он со всем справлялся… Лучше и быть не может. Он проводит свой второй сезон в Ф-1, и ему только что исполнилось 20 лет. Кто ещё на такое способен? Это просто неслыханно!» — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее Антонелли прокомментировал победу на домашнем Гран-при Италии.

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