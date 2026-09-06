«Лучше и быть не может». Нико Росберг оценил выступление Антонелли на Гран-при Италии

Чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик немец Нико Росберг прокомментировал победу пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии.

«Мы должны признать, что гонка, которую он провёл, первый круг, второй старт – всё это было идеально. Его скорость, то, как он со всем справлялся… Лучше и быть не может. Он проводит свой второй сезон в Ф-1, и ему только что исполнилось 20 лет. Кто ещё на такое способен? Это просто неслыханно!» — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее Антонелли прокомментировал победу на домашнем Гран-при Италии.

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