У Шарля Леклера возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер признался, что у него возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии.

«С шеей всё в порядке, проблема была со зрением. Правый глаз не очень хорошо видел, но сейчас всё хорошо. Больше всего, когда я вылезал из машины, я переживал из-за этого. Есть небольшая боль то тут, то там, но это нормально после такой аварии.

Мне нужно пройти несколько дополнительных обследований, вероятно, сегодня вечером и завтра, чтобы убедиться, что я полностью восстановлюсь к Мадриду. Так и должно быть, но лучше перестраховаться», — приводит слова Леклера издание Motorsport.