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У Шарля Леклера возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии

У Шарля Леклера возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер признался, что у него возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«С шеей всё в порядке, проблема была со зрением. Правый глаз не очень хорошо видел, но сейчас всё хорошо. Больше всего, когда я вылезал из машины, я переживал из-за этого. Есть небольшая боль то тут, то там, но это нормально после такой аварии.

Мне нужно пройти несколько дополнительных обследований, вероятно, сегодня вечером и завтра, чтобы убедиться, что я полностью восстановлюсь к Мадриду. Так и должно быть, но лучше перестраховаться», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

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