Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что Леклер выдавил его на старте Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с напарником Шарлем Леклером на старте гонки Гран-при Италии. Напомним, Хэмилтона выдавили за пределы трассы в одном из первых поворотов, из-за чего откатился с четвёртого на 11-е место.

«Я просто думал о команде. Мы оба, очевидно, были на неплохих позициях… Если бы мы их сохранили, то всё было бы намного лучше. Мы многое потеряли… Набрать так мало очков для команды — это действительно расстраивает», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

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