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Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что Леклер выдавил его на старте Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что Леклер выдавил его на старте Гран-при Италии
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал борьбу с напарником Шарлем Леклером на старте гонки Гран-при Италии. Напомним, Хэмилтона выдавили за пределы трассы в одном из первых поворотов, из-за чего откатился с четвёртого на 11-е место.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я просто думал о команде. Мы оба, очевидно, были на неплохих позициях… Если бы мы их сохранили, то всё было бы намного лучше. Мы многое потеряли… Набрать так мало очков для команды — это действительно расстраивает», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

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