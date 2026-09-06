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Фредерик Вассёр прокомментировал тяжёлую аварию Шарля Леклера в Монце

Фредерик Вассёр прокомментировал тяжёлую аварию Шарля Леклера в Монце
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал аварию пилота команды монегаска Шарля Леклера в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Очень тяжёлый день, начиная со старта и первого круга. В последнем повороте, «Параболике», Шарль слегка заехал на «грязную» сторону трассы. Он «потерял» машину. Я ещё не разговаривал с ним, надеюсь, он в порядке. Двигатель тоже не в лучшем состоянии», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Ранее Леклер признался, что у него возникли проблемы со зрением после аварии в гонке Гран-при Италии.

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