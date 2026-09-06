15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы зашли слишком далеко». Шарль Леклер высказался о борьбе с Хэмилтоном в Монце

«Мы зашли слишком далеко». Шарль Леклер высказался о борьбе с Хэмилтоном в Монце
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о борьбе с напарником британцем Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Италии. Напомним, Хэмилтон выехал за пределы трассы в одном из первых поворотов, из-за чего откатился с четвёртого на 11-е место.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я и вправду не понимаю, кто навязывает историю о том, что мы противостоим друг другу. По правде говоря, в Зандворте было уже слишком много разговоров. Здесь действительно мы зашли слишком далеко. Льюис сделал это в первом повороте, а во втором я попытался проехать максимально остро, но этого оказалось недостаточно, что нехорошо, если говорить об этом месте», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что Леклер выдавил его на старте Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android