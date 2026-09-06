«Мы зашли слишком далеко». Шарль Леклер высказался о борьбе с Хэмилтоном в Монце

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о борьбе с напарником британцем Льюисом Хэмилтоном на старте гонки Гран-при Италии. Напомним, Хэмилтон выехал за пределы трассы в одном из первых поворотов, из-за чего откатился с четвёртого на 11-е место.

«Я и вправду не понимаю, кто навязывает историю о том, что мы противостоим друг другу. По правде говоря, в Зандворте было уже слишком много разговоров. Здесь действительно мы зашли слишком далеко. Льюис сделал это в первом повороте, а во втором я попытался проехать максимально остро, но этого оказалось недостаточно, что нехорошо, если говорить об этом месте», — приводит слова Леклера издание Motorsport.