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«Никаких «мы». Хэмилтон жёстко ответил на комментарий Леклера об их борьбе в Монце

«Никаких «мы». Хэмилтон жёстко ответил на комментарий Леклера об их борьбе в Монце
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на комментарий напарника монегаска Шарля Леклера об их борьбе в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце. Ранее Леклер заявил, что разговоры об их соперничестве преувеличены, но отметил, что на этапе в Италии «они зашли слишком далеко».

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я был впереди на апексе второго поворота. Поэтому здесь нет никаких «мы», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Напомним, Леклер не смог завершить гонку Гран-при Италии из-за аварии. Хэмилтон финишировал шестым.

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