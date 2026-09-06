Судьи Гран-при Италии вынесли решение по поводу действий Цуноды на рестарте гонки

Стюарды Гран-при Италии завершили расследование инцидента, произошедшего на рестарте гонки. Японский гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода ошибочно занял позицию с левой стороны стартовой решётки и только в последний момент переместился на правильную ячейку справа, при этом его машина стояла под углом. Наблюдая такое положение болида, гоночный директор решил отложить старт, проведя ещё один прогревочный круг.

По итогам разбирательств после гонки было установлено, что хоть машина Цуноды и стояла криво, но при этом вписывалась в ячейку, не нарушая регламент. Соответственно, решение гоночного директора отложить рестарт не было вызвано нарушением регламента пилотом. Поэтому Юки избежал наказания и сохранил 10-е место по итогам гонки.