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Судьи Гран-при Италии вынесли решение по поводу действий Цуноды на рестарте гонки

Судьи Гран-при Италии вынесли решение по поводу действий Цуноды на рестарте гонки
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Стюарды Гран-при Италии завершили расследование инцидента, произошедшего на рестарте гонки. Японский гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода ошибочно занял позицию с левой стороны стартовой решётки и только в последний момент переместился на правильную ячейку справа, при этом его машина стояла под углом. Наблюдая такое положение болида, гоночный директор решил отложить старт, проведя ещё один прогревочный круг.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

По итогам разбирательств после гонки было установлено, что хоть машина Цуноды и стояла криво, но при этом вписывалась в ячейку, не нарушая регламент. Соответственно, решение гоночного директора отложить рестарт не было вызвано нарушением регламента пилотом. Поэтому Юки избежал наказания и сохранил 10-е место по итогам гонки.

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