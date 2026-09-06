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Норрис ответил, корректно ли Пиастри оборонялся от него под финиш гонки в Монце

Норрис ответил, корректно ли Пиастри оборонялся от него под финиш гонки в Монце
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником австралийцем Оскаром Пиастри в конце гонки Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Был ли он излишне жёсток в обороне? Мне нужно это проверить. По правде говоря, я так не считаю. Просто когда вы в машине, всё происходит очень быстро. Я немного сместился влево, а он начал смещаться вправо, после чего выровнялся. Иногда возникает такое ощущение, но я не думаю, что он сделал что-то неправильное. Нет, это была хорошая, жёсткая борьба. Хорошее выступление от нас обоих», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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