Норрис ответил, корректно ли Пиастри оборонялся от него под финиш гонки в Монце

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о борьбе с напарником австралийцем Оскаром Пиастри в конце гонки Гран-при Италии.

«Был ли он излишне жёсток в обороне? Мне нужно это проверить. По правде говоря, я так не считаю. Просто когда вы в машине, всё происходит очень быстро. Я немного сместился влево, а он начал смещаться вправо, после чего выровнялся. Иногда возникает такое ощущение, но я не думаю, что он сделал что-то неправильное. Нет, это была хорошая, жёсткая борьба. Хорошее выступление от нас обоих», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Видео: Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения