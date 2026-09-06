Вассёр объяснил, почему Хэмилтону не сменили шины под виртуальным сейфти-каром в Монце
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему пилот команды британец Льюис Хэмилтон не провёл пит-стоп, чтобы сменить комплект шин, под виртуальным сейфти-каром в гонке Гран-при Италии.
Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718
«Если обратите внимание, мы отставали от Макса [Ферстаппена] на 10 секунд и финишировали в 10 секундах позади. Если вы это сделаете, вам придётся обгонять, а обгон — не ваша сильная сторона на этой трассе», — приводит слова Вассёра Sky Sports.
Напомним, Хэмилтон финишировал шестым. Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.
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