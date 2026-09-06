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Пиастри: мы сегодня третья по скорости машина, даже у Ферстаппена темп оказался выше

Пиастри: мы сегодня третья по скорости машина, даже у Ферстаппена темп оказался выше
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри оценил выступление команды на минувшем Гран-при Италии.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«На этих выходных я определённо чувствовал себя лучше, чем в последнее время. Мой темп был обнадёживающим. Но борьба получилась тяжёлой. Сложная гонка из-за смен позиций, особенно с Льюисом [Хэмилтоном] и Максом [Ферстаппеном], что не дало оторваться. Нужно было действовать с умом, чтобы не потерять время.

В конечном итоге мы оказались третьей по скорости командой сегодня. «Мерседес» был явно быстрее остальных, даже у Макса темп оказался выше, чем мы ожидали. Хороший результат для команды, вероятно, лучший из возможных. Напряжённая, жаркая гонка, но я чувствую себя намного лучше. Надеюсь, мы сумеем сохранить позитивный настрой», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

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