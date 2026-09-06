Пиастри: мы сегодня третья по скорости машина, даже у Ферстаппена темп оказался выше

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри оценил выступление команды на минувшем Гран-при Италии.
«На этих выходных я определённо чувствовал себя лучше, чем в последнее время. Мой темп был обнадёживающим. Но борьба получилась тяжёлой. Сложная гонка из-за смен позиций, особенно с Льюисом [Хэмилтоном] и Максом [Ферстаппеном], что не дало оторваться. Нужно было действовать с умом, чтобы не потерять время.
В конечном итоге мы оказались третьей по скорости командой сегодня. «Мерседес» был явно быстрее остальных, даже у Макса темп оказался выше, чем мы ожидали. Хороший результат для команды, вероятно, лучший из возможных. Напряжённая, жаркая гонка, но я чувствую себя намного лучше. Надеюсь, мы сумеем сохранить позитивный настрой», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
- 6 сентября 2026
-
21:37
-
21:35
-
21:13
-
20:59
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
19:47
-
19:36
-
19:21
-
19:02
-
18:34
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:10
-
17:59
-
16:50
-
16:44
-
16:31
-
16:11
-
15:36
-
15:02
-
14:59
-
14:13
-
13:28
-
12:34
-
11:09
-
10:50
-
10:00
-
09:17
-
07:00
-
00:47