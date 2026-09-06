Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Расселла на 66 очков

Победитель Гран-при Италии Формулы-1 Андреа Кими Антонелли ещё увеличил собственный отрыв в общем зачёте. Теперь итальянец опережает Джорджа Расселла на 66 очков, а Льюиса Хэмилтона — на 76.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 267 очков.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 201.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 191.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 171.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 155.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 127.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 116.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 71.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 51.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 41.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 29.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 21.
13. Оливер Берман («Хаас») — 18.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 10.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 6.
16. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 3.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
22. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
23. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 122 очка, в то время как «Макларен» немного подтянулся к «Скудерии» и сократил отставание до 59 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 468 очков.
2. «Феррари» — 346.
3. «Макларен» — 287.
4. «Ред Булл» — 204.
5. «Рейсинг Буллз» — 75.
6. «Альпин» — 62.
7. «Хаас» — 21.
8. «Ауди» — 16.
9. «Уильямс» — 11.
10. «Астон Мартин» — 3.
11. «Кадиллак» — 0.