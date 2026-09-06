Хэмилтон: в «Мерседесе» были правила для пилотов. В «Феррари» правил нет

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался после инцидента с напарником Шарлем Леклером на минувшем Гран-при Италии, что в «Мерседесе», его прошлой команде, взаимодействие между гонщиками на трассе было регламентировано.

«Думаю, всё сводится к правилам взаимодействия. Когда я был в «Мерседесе», у нас были письменные правила. И у нас никогда не было ничего плохого. Возможно, пара моментов с Нико [Росбергом]. Но обычно всё было хорошо, особенно с Валттери [Боттасом]… Здесь же нет правил», — приводит слова Хэмилтона издание The Race.

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