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Хэмилтон: в «Мерседесе» были правила для пилотов. В «Феррари» правил нет

Хэмилтон: в «Мерседесе» были правила для пилотов. В «Феррари» правил нет
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Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон признался после инцидента с напарником Шарлем Леклером на минувшем Гран-при Италии, что в «Мерседесе», его прошлой команде, взаимодействие между гонщиками на трассе было регламентировано.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Думаю, всё сводится к правилам взаимодействия. Когда я был в «Мерседесе», у нас были письменные правила. И у нас никогда не было ничего плохого. Возможно, пара моментов с Нико [Росбергом]. Но обычно всё было хорошо, особенно с Валттери [Боттасом]… Здесь же нет правил», — приводит слова Хэмилтона издание The Race.

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