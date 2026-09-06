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Вольф ответил, почему «Мерседес» провёл два пит-стопа на ГП Италии только для Антонелли

Вольф ответил, почему «Мерседес» провёл два пит-стопа на ГП Италии только для Антонелли
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил решение команды разделить тактику для пилотов Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии. Напомним, во время действия виртуального сейфти-кара на второй пит-стоп заехал только Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Два пит-стопа оказались лучшим вариантом, хотя изначально мы так не считали. Так что ему [Антонелли] повезло. Хотя сегодня ничего не могло его остановить. Джордж боролся на изношенных шинах в конце, поэтому я очень рад двойному подиуму.

Были ли другие варианты стратегии для Джорджа? Нет, он был на «харде», мы должны были сделать одну остановку, поэтому без шансов», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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