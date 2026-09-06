Вольф ответил, почему «Мерседес» провёл два пит-стопа на ГП Италии только для Антонелли

Глава «Мерседеса» Тото Вольф объяснил решение команды разделить тактику для пилотов Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии. Напомним, во время действия виртуального сейфти-кара на второй пит-стоп заехал только Антонелли.

«Два пит-стопа оказались лучшим вариантом, хотя изначально мы так не считали. Так что ему [Антонелли] повезло. Хотя сегодня ничего не могло его остановить. Джордж боролся на изношенных шинах в конце, поэтому я очень рад двойному подиуму.

Были ли другие варианты стратегии для Джорджа? Нет, он был на «харде», мы должны были сделать одну остановку, поэтому без шансов», — приводит слова Вольфа Sky Sports.