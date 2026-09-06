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«Ауди» подала апелляцию на 10-е место Цуноды в гонке Гран-при Италии

«Ауди» подала апелляцию на 10-е место Цуноды в гонке Гран-при Италии
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«Ауди» подала апелляцию на 10-е место пилота «Рейсинг Буллз» японца Юки Цуноды в гонке Гран-при Италии. Немецкая команда ссылается на пункт спортивного регламента B5.9.4, согласно которому гонщик, проехавший дополнительный прогревочный круг, должен стартовать с пит-лейна.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«После Гран-при Италии мы выразили обеспокоенность касательно пункта B5.9.4, требующего от гонщика, проехавшего дополнительный прогревочный круг, вернуться на пит-лейн и стартовать с него. Стюарды вынесли решение «без дальнейших действий», и мы сообщили о нашем намерении подать апелляцию. Поскольку теперь запрос проходит рассмотрение в ФИА, мы не будем давать дальнейшие комментарии», — говорится в официальном заявлении.

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