«Ауди» подала апелляцию на 10-е место Цуноды в гонке Гран-при Италии

«Ауди» подала апелляцию на 10-е место пилота «Рейсинг Буллз» японца Юки Цуноды в гонке Гран-при Италии. Немецкая команда ссылается на пункт спортивного регламента B5.9.4, согласно которому гонщик, проехавший дополнительный прогревочный круг, должен стартовать с пит-лейна.

«После Гран-при Италии мы выразили обеспокоенность касательно пункта B5.9.4, требующего от гонщика, проехавшего дополнительный прогревочный круг, вернуться на пит-лейн и стартовать с него. Стюарды вынесли решение «без дальнейших действий», и мы сообщили о нашем намерении подать апелляцию. Поскольку теперь запрос проходит рассмотрение в ФИА, мы не будем давать дальнейшие комментарии», — говорится в официальном заявлении.