Франко Колапинто не сдержал слёз на интервью после грубой ошибки на Гран-при Италии

Пилот «Альпин» Франко Колапинто не сдержал слёз во время интервью после гонки Гран-при Италии. Напомним, аргентинец прорвался на третье место после рестарта, однако из-за ошибки выехал с трассы и опустился на 16-ю позицию, впоследствии сумев подняться на девятое место.

«Я просто расстроен. Я сделал что-то хорошее. Не знаю… Я полностью «потерял» машину в пятом и шестом поворотах, это произошло внезапно, очень разочаровывающе.

Мы могли добиться хороших результатов, занять второе или третье место, ты чувствуешь себя таким сильным, внезапно борешься с топ-командами, очень быстро заряжаешься мотивацией, а затем такая ошибка всё портит, я просто очень расстроен», — приводит слова Колапинто издание ESPN Argentina.