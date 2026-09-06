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Франко Колапинто не сдержал слёз на интервью после грубой ошибки на Гран-при Италии

Франко Колапинто не сдержал слёз на интервью после грубой ошибки на Гран-при Италии
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто не сдержал слёз во время интервью после гонки Гран-при Италии. Напомним, аргентинец прорвался на третье место после рестарта, однако из-за ошибки выехал с трассы и опустился на 16-ю позицию, впоследствии сумев подняться на девятое место.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я просто расстроен. Я сделал что-то хорошее. Не знаю… Я полностью «потерял» машину в пятом и шестом поворотах, это произошло внезапно, очень разочаровывающе.

Мы могли добиться хороших результатов, занять второе или третье место, ты чувствуешь себя таким сильным, внезапно борешься с топ-командами, очень быстро заряжаешься мотивацией, а затем такая ошибка всё портит, я просто очень расстроен», — приводит слова Колапинто издание ESPN Argentina.

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