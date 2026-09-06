Попов: думали, сколько Расселл сможет отыграть, в итоге Антонелли ещё Джорджу накинул

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал победу пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии.

«Учитывая смену мотора и старт из хвоста, мы думали, сколько очков из 59 сможет Джордж отыграть. В итоге вместо этого Антонелли ещё дополнительные семь Джорджу накинул. То есть теперь 66 между ними.

Понятно, что гонок ещё много впереди и всё может измениться, но тенденция какая-то угрожающая. Седьмая победа, и с 19-го места, на родине. Это, конечно, сильно было сегодня», – сказал Попов в своей группе «Гаснут Огни» в социальных сетях.

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