Фернандо Алонсо назвал причину схода в гонке Гран-при Италии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

«Я вылетел в седьмом повороте. Проехал по поребрику, после чего машина перестала вести себя правильно. Вероятно, это было повреждение днища, так что продолжать гонку не было смысла. Какой смысл, если машина медленная и сломанная?» — приводит слова Алонсо издание Marca.

Отметим, что другой пилот «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл, также не смог завершить гонку из-за проблем с машиной.

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