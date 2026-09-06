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Фернандо Алонсо назвал причину схода в гонке Гран-при Италии

Фернандо Алонсо назвал причину схода в гонке Гран-при Италии
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 6 сентября, в Монце.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я вылетел в седьмом повороте. Проехал по поребрику, после чего машина перестала вести себя правильно. Вероятно, это было повреждение днища, так что продолжать гонку не было смысла. Какой смысл, если машина медленная и сломанная?» — приводит слова Алонсо издание Marca.

Отметим, что другой пилот «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл, также не смог завершить гонку из-за проблем с машиной.

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