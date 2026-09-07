Макглоклин выиграл финал сезона IndyCar, Шумахер проиграл титул лучшего новичка года

Трёхкратный чемпион австралийской серии Supercars Скотт Макглоклин выиграл Гран-при Монтерея IndyCar. Эта победа стала для Макглоклина первой с сентября 2024-го, когда он первенствовал на овале в Милуоки, и восьмой за все годы выступлений в IndyCar.

Макглоклин стартовал с поула и доминировал на протяжении всей дистанции. На первом отрезке новозеландца прессинговал Алекс Палоу, который на предыдущем этапе завоевал своё пятое чемпионство, но после второго пит-стопа у испанца возникли проблемы на мягких шинах. Испанец перешёл на тактику четырёх пит-стопов, из-за чего откатился в середину пелотона.

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На финальном отрезке Макглоклина прессинговал Кайл Кирквуд из Andretti Global, однако он так и не смог выйти на дистанцию атаки и остался вторым. Третьим финишировал экс-пилот Формулы-1 Александер Росси, завоевавший первый за два сезона в составе Ed Carpenter Racing подиум. В борьбе за четвёртое место Феликс Розенквист в ходе продолжительного сражения опередил Дэвида Малукаса, а замкнул топ-6 Кристиан Лундгор.

Одной из главных интриг гонки было сражение за звание лучшего новичка сезона — у Мика Шумахера был шанс опередить Денниса Хаугера в случае его неудачи. И уже на первом круге на входе в поворот «Штопор Дзанарди» Хаугер получил удар от Стинг Рэй Робба и сошёл с дистанции. Шумахер, однако, не смог воспользоваться проблемами соперника — Мик финишировал на 22-м месте и уступил по числу набранных за год очков.

IndyCar. Гран-при Монтерея (топ-10):

1. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 95 кругов.

2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +1.3 сек.

3. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +2.8.

4. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +5.2.

5. Дэвид Малукас (Team Penske) +14.5.

6. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +16.5.

7. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +21.8.

8. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +28.0.

9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +40.2.

10. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +40.7.

…18. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +1:00.6.

…22. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1:10.7.

В борьбе за звание вице-чемпиона по итогам финального этапа Кайл Кирквуд на 10 очков опередил Кристиана Лундгора, который тем не менее стал лучшим в этом году пилотом Arrow McLaren. При этом для обоих этот сезон стал лучшим в карьере.

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон, одержавший в этом году первую победу в составе Andretti Global, завершил чемпионат на седьмой позиции; Александер Росси расположился на 15-м месте; Ромен Грожан по итогам года стал 19-м, а Мик Шумахер за