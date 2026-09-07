«Слишком поздно». Хэмилтон ответил, почему «Феррари» не нужно делать его первым номером

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон считает, что команде уже слишком поздно отдавать приоритет кому-то из своих гонщиков из-за отставания в чемпионате.

«Слишком поздно принимать такие решения. Уже как много недель. Всё, что я могу, это работать. Завтра я проснусь и сделаю всё возможное. Сегодня мне очень жаль болельщиков, которые поддержали нас. Ребят на базе, которые действительно выкладываются изо всех сил. Мы не очень хорошо справились вчера, то же самое и сегодня.

Я делаю всё, что могу, но иногда этого недостаточно. Нужно, чтобы всё сложилось. Рано говорить, что всё кончено, пока всё не закончилось. Но, учитывая очки и темп, будет очень тяжело приблизиться», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.