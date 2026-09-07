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Антонелли прыгнул в толпу болельщиков после победы на ГП Италии

Антонелли прыгнул в толпу болельщиков после победы на ГП Италии
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Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли отпраздновал победу в гонке Гран-при Италии, прыгнув в толпу болельщиков.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 53 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +3.857.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14.718.
4. Ландо Норрис («Макларен») +19.056.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +19.253.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +24.655.
7. Пьер Гасли («Альпин») +27.351.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +45.136.
9. Франко Колапинто («Альпин») +47.353.
10. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +58.187.

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