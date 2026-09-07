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Кристофер Белл выиграл первую гонку «Чейза» NASCAR Cup Series

Кристофер Белл выиграл первую гонку «Чейза» NASCAR Cup Series
Кристофер Белл одержал первую победу в сезоне-2026
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Пилот команды Joe Gibbs Racing Кристофер Белл выиграл гонку Cook Out Southern 500, которая состоялась на овале «Дарлингтон Спидвей» и стала первым этапом «Чейза» NASCAR Cup Series сезона-2026. Для Белла, который ранее в этом году семь раз финишировал на второй позиции, эта победа стала первой в сезоне.

Ключевой момент гонки произошёл на рестарте за 24 круга до финиша. Белл находился на шестой позиции, но за счёт более свежей, чем у соперников, резины быстро прорвался вперёд и первым пересёк линию финиша. Второе место занял партнёр Белла по команде Тай Гиббс, а третьим финишировал Тайлер Реддик, пилот принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану 23XI Racing. Следом расположились Райан Блейни, Кайл Ларсон и Чейз Бриско.

NASCAR Cup Series. Cook Out Southern 500 (топ-10):
1. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 367 кругов.
2. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.0 сек.
3. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +2.5.
4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +3.3.
5. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.9.
6. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4.3.
7. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +5.2.
8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +7.7.
9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +8.5.
10. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +9.2.

В общем зачёте лидирует победитель регулярного сезона Денни Хэмлин, который из-за технических проблем финишировал в Дарлингтоне лишь 18-м. Кристофер Белл поднялся на вторую строчку и уступает Хэмлину 12 очков. Тройку лидеров замыкает Райан Блейни, проигрывающий лидеру ещё четыре балла.

Положение в «Чейзе»:
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2135 очков.
2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2123.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2119.
4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2111.
5. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2098.
6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2096.
7. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2086.
8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2063.
9. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2063.
10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2054.
11. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 2047.
12. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2046.
13. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2041.
14. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2033.
15. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 2031.
16. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2021.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Enjoy Illinois 300 — пройдёт 13 сентября на овале в городе Мэдисон, штат Иллинойс.

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