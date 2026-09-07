Ферстаппен — о скорости «Ред Булл» на прямых: люди проезжают мимо, как будто ты черепаха

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался расстроен тем, что его команда не смогла «угнаться» за «Мерседесом» в гонке Гран-при Италии в Монце. Четырёхкратный чемпион мира финишировал третьим, пропустив вперёд Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла.

«В субботу у меня были свои проблемы, которые, конечно, никуда не делись и в воскресенье, но, думаю, по ходу гонки было вполне очевидно, что мы просто не можем угнаться за мощностью машин с моторами «Мерседеса». А на такой трассе, как Монца, это, разумеется, очень тяжело. Я знаю, что с режимом обгона всё выглядело довольно обнадёживающе, но, как только я выходил в лидеры, защищаться было очень трудно.

Это было моей проблемой на протяжении всей гонки. Даже когда была виртуальная машина безопасности, мы заехали в боксы, у тебя более свежие шины, я обгоняю машины, но, как только они могут включить этот режим обгона, он оказывается слишком мощным для нас, чтобы по-настоящему защищаться, даже на более свежих шинах. Поэтому мне потребовалось время, чтобы просто опередить «Макларен».

Но для нас оказаться на подиуме после очень тяжёлого уикенда в Зандворте, где машина мне не очень подходила, — мы сумели сильно переломить ситуацию с пятницы на субботу. Машина определённо оказалась в более подходящем рабочем окне, но у нас всё ещё есть несколько моментов и областей, которые, как мы знаем, нужно улучшать, плюс очевидное — мощность на прямых.

Честно говоря, немногое можно сделать, когда люди просто проезжают мимо тебя, как будто ты черепаха. Н