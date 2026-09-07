«Хаас» интересовался Юки Цунодой на замену Эстебану Окону в 2027 году — Лимаше

Американская команда «Хаас» рассматривала японского гонщика Юки Цуноду в качестве замены французу Эстебану Окону на следующий сезон. Об этом сообщает французский журналист Марк Лимаше, автор ежегодника Business Book GP.

По информации Лимаше, «Хаас» провёл предварительные контакты с Цунодой после Гран-при Нидерландов в Зандворте. Японец является резервным пилотом «Ред Булл», но не имеет подтверждённого места на стартовой решётке на сезон-2027.

Ранее руководитель команды Аяо Комацу опровергал слухи о возможном подписании контракта с японским гонщиком, подчеркнув, что у этой информации «ноль оснований».