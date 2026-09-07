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«Видимо, самый быстрый двигатель». Ферстаппен прокомментировал потерю времени на прямых

«Видимо, самый быстрый двигатель». Ферстаппен прокомментировал потерю времени на прямых
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с иронией прокомментировал потерю времени на прямых в гонке Гран-при Италии, где он финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 13, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:51:15.281
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+3.857
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.718

«Я в бинго не играю, но для нас это хороший результат. И всё же мы, очевидно, крайне медленны на прямых. Результатом доволен, для нас это нормально. Но, конечно, обидно, что мы так много теряем на прямой. Это не новость, мы это знаем уже давно. При этом у нас, видимо, самый быстрый двигатель.

Машина ощущалась не очень хорошо, но мы выжали из неё максимум. Особенно в медленных поворотах, как я объяснял в субботу. Во втором повороте асфальт начал отходить, и я вдруг чуть не вылетел с трассы. Я повернул и попал на весь этот отслоившийся асфальт, из-за чего машину резко дёрнуло. У Кими [Антонелли] было то же самое.

После этого «Макларен» оказался в том самом режиме обгона, а мы просто медленны на прямой. Они смогли этим воспользоваться, а я не мог выбить их из этого режима обгона. Так было, пока они не начали бороться между собой, и это дало мне секунду обратно. Дальше было нормально», — приводит слова Макса издание GPblog.

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