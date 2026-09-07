«Игора Драйв дрифт-вызов» впервые пройдёт на автодроме в Ленобласти

19 и 20 сентября на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области состоятся новые соревнования по дрифту «Игора Драйв дрифт-вызов», приуроченные к пятилетию Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Участники получат возможность выступить на главной трассе автодрома, которая используется для дрифта всего один раз в году.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Ключевое отличие «дрифт-вызова» — использование правил зимнего дрифта, при которых парные заезды начинаются уже на этапе отборочной стадии. По их итогам формируется пул финалистов, которые встречаются в сетке на выбывание. В классических правилах летнего дрифта сетка формируется на основе результатов квалификации, в которой пилоты совершают одиночные заезды. Новый формат позволит дрифтерам провести больше заездов против соперника.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Дополнительным вызовом для участников станет выступление чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии 2026 и вице-чемпиона 2023 года Антона Козлова.

Для зрителей также предусмотрена развлекательная программа: во время парада пилотов можно будет рассмотреть машины, сфотографироваться с гонщиками и взять автографы. На фудкорте можно будет подкрепиться, а для самых младших гостей будет работать детская зона с аниматорами и талисманом автодрома — рысью Сидом.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Билеты можно приобрести на сайте автодрома. Детям до шести лет включительно в сопровождении взрослого билет не требуется.