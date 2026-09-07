Андреа Кими Антонелли отпраздновал победу в Монце, съев спагетти из трофея

20-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после победы на домашнем Гран-при Италии, опубликовав в социальных сетях фотографии, где ест пасту из победного кубка.

Фото: Из личного архива Андреа Кими Антонелли

«Первое место дома!!! Трудно описать вчерашний день, это сон наяву. То, что я пережил, я не забуду никогда: подиум в Монце неописуем, тепло всех болельщиков и бесконечное море людей. Хочу по-настоящему поблагодарить всех, кто сделал это возможным и кто делает этот год особенным», — подписал снимки итальянец в социальной сети.

Кими Антонелли стал первым за 60 лет итальянцем, выигравшим Гран-при Италии. Последним этого результата добивался Лудовико Скарфиотти, выигрывавший в 1966 году.