В «Феррари» допускают введение командных приказов после инцидента в Монце

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда может рассмотреть возможность введения командных приказов после Гран-при Италии, несмотря на то что Льюис Хэмилтон считает, что это решение запоздало.

«Я пару секунд говорил с Льюисом и совсем не говорил с Шарлем [Леклером], так что у нас не было времени обсудить это [первый круг]. Итог первых двух поворотов, безусловно, плох для команды. Теперь что касается командных приказов, я думаю, хорошее сравнение — это когда в прошлом году на этом этапе сезона [Оскар] Пиастри лидировал в «Макларене», и, если бы они поставили всё на него, Макс Ферстаппен стал бы чемпионом. Но в какой-то момент нужно принимать решение. Я считал, что до Монцы было слишком рано для этого решения. Теперь у нас есть время обсудить это с парнями», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

На первом круге гонки в Монце Хэмилтон и Леклер столкнулись в первом повороте: британец зашёл с внутренней стороны, но на выходе из второго поворота был вытеснен на гравий и откатился на 10-е место. Леклер на следующем круге разбил машину на выходе из «Параболики» и сошёл. В итоге Хэмилтон финишировал шестым и отстаёт от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли на 76 очков. Леклер уступает британцу 36 баллов.